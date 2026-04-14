Encuentran muerto a piloto de bus en su vivienda en Salcajá

Abr 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades confirmaron la localización de un hombre sin vida en el sector Las Flores, Santa Rita, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, donde el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Benjamín Otoniel Chavajay Cotuc, de 35 años, quien de manera preliminar se informó que laboraba como piloto de bus en Quetzaltenango. El cuerpo fue localizado en el interior de su inmueble.

Inicialmente se indicó que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción; sin embargo, este extremo fue descartado por las autoridades tras la verificación en el lugar.

El Ministerio Público continúa con el proceso de levantamiento del cadáver y recolección de indicios, mientras se investigan las causas del fallecimiento.