EMAX realiza verificación constante de medidores de agua potable.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Luis Hernández |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú, EMAX, informó que a través de su personal de lectura se realizan verificaciones constantes de los medidores de agua potable en diferentes zonas de la ciudad.

Según la institución, esta actividad tiene como objetivo registrar el consumo de manera precisa para emitir una facturación acorde al uso del servicio. Asimismo, permite identificar posibles fugas, anomalías en los medidores o alteraciones en el sistema.

Las revisiones se efectúan de forma periódica como parte de los procedimientos de control y mantenimiento del servicio de agua potable en el municipio.