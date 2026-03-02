Embajador de Israel en Guatemala habla en exclusiva con Stereo 100 sobre conflicto con Irán

Mar 2, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |

Por Martín Calderón |

Este lunes en una entrevista exclusiva con Stereo 100, el embajador de Israel en Guatemala, Alon Lavi, habla sobre las medidas de su gobierno ante los ataques a Irán, el fin de semana reciente, los cuales coloca en máxima tensión la situación con países del Medio Oriente.

Lavi indico que las medidas adoptadas por Israel y su aliado Estados Unidos de América, en los ataques a Irán, son evitar que el conflicto desemboque en una guerra con el Oriente Medio.

“Israel junto a Estados Unidos nos unimos en una operación militar el sábado para eliminar, de forma más que permanente, las amenazas desde Irán de armas y programas nucleares y misiles balísticos que llegaron a nueve países alrededor de Irán. Las amenazas de organizaciones terroristas son financiadas, entrenadas y armadas por Irán”, dijo Lavi.

El diplomático dijo que Irán está construyendo misiles y un plan nuclear en montañas para protegerse en el futuro, además que este régimen ha cobrado la vida de unos 30 mil iraníes en los últimos meses por luchar por su libertad. “Estamos en un momento único en la historia del Medio Oriente, porque los 47 años del régimen de Irán está en una situación complicada”, añadió el funcionario.

Lavi explicó que para hablar de un cese al fuego se deben eliminar las amenazas nucleares y misiles balísticos. “Lastimosamente en los últimos 47 años Irán invirtió millones de dólares para destruir al Estado de Israel y amenazar a los países al alrededor”, explicó el embajador.

Apoyo de Guatemala

Sobre el apoyo de Guatemala en este proceso, Lavi dijo que el Gobierno dirigido por Bernardo Arévalo condenó la acción de Irán contra los otros países. En relación a la situación de guatemaltecos, turistas y residentes en Israel, dijo que todos están protegidos bajo el sistema de defensa israelí.

En relación a la situación económica para Guatemala y otros países, Lavi aseguró que el conflicto, que busca cesar las amenazas, dará más estabilidad en la región, porque el régimen en Irán ha buscado dañar la economía de todos los países a su alrededor. Añadió que la lucha no es contra los iraníes, sino contra el régimen.

“El régimen durante 47 años ha estado amenazando al mundo y es el tiempo de pararlos”, dijo Lavi.

El contexto

El fin de semana ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, líder supremo de Irán desde 1989, murió en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos de América e Israel contra la república islámica, el cual incendió la región y se extendió el domingo por segundo día consecutivo.

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo que el líder iraní era una de las “personas más malvadas en la historia”.

Las autoridades en Irán informaron que la hija, yerno y nieta de Jamenei murieron en los ataques del fin de semana y el duelo del máximo líder será de 40 días.