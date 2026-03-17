EMAX repone pavimento tras trabajos en red de agua potable entre zonas 1 y 4 de Quetzaltenango

Mar 16, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Emax.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que, tras finalizar los trabajos de mantenimiento en la red de agua potable en la 3ª avenida, entre las zonas 1 y 4 de Quetzaltenango, se procedió a la reposición de pavimento en el área intervenida.

Según indicó la entidad municipal, el sector fue debidamente señalizado para orientar a vecinos, peatones y conductores que transitan por el lugar mientras se completan las labores correspondientes.

Las autoridades solicitaron a la población respetar la señalización colocada y tomar las precauciones necesarias al movilizarse por el área, con el fin de evitar incidentes.

Estas acciones forman parte de los trabajos que realiza EMAX para restaurar la superficie vial tras intervenciones en la red de agua potable y garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores.