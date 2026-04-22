EMAX recibe equipo sumergible para pozo en zoológico

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informa que recibió un equipo sumergible para el pozo mecánico Zoológico, el cual consiste en bomba y motor nuevos.

El equipo será instalado de inmediato, debido a que hay deficiencias de agua potable en las zonas 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10.

«A los vecinos de sectores afectados pedimos comprensión, el servicio de agua potable será restablecido en la brevedad posible», indica la publicación en redes sociales de EMAX.