EMAX realiza reposición de pavimento tras mantenimiento en red de agua potable en zona 7

Luego de realizar trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, personal de la Dirección Técnica de Servicios Generales, en conjunto con trabajadores de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), efectuó la reposición de pavimento en el sector intervenido.

Las labores se llevaron a cabo en la 0 avenida y 6a calle de la zona 7 de Quetzaltenango, donde previamente se realizaron intervenciones en la red para mejorar el servicio.

EMAX agradeció la comprensión y apoyo de la población, señalando que estos trabajos fueron necesarios para optimizar la distribución de agua potable en el área.