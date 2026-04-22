EMAX realiza reparación en pozo mecánico Minerva

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó sobre trabajos de reparación en el equipo sumergible del pozo mecánico Zoológico Minerva, ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango.

De acuerdo con la entidad, esta tarde se inició la instalación de una bomba y motor completamente nuevos, como parte de las acciones para mejorar el funcionamiento del sistema.

EMAX indicó que el servicio de agua potable será restablecido a la brevedad posible, una vez finalicen los trabajos correspondientes.