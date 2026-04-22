EMAX realiza reparación en pozo mecánico Minerva

Abr 22, 2026 | Actualidad, Portada, Región, Xela | 0 Comentarios

Con información de Fernando Castellanos.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó sobre trabajos de reparación en el equipo sumergible del pozo mecánico Zoológico Minerva, ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango.

De acuerdo con la entidad, esta tarde se inició la instalación de una bomba y motor completamente nuevos, como parte de las acciones para mejorar el funcionamiento del sistema.

EMAX indicó que el servicio de agua potable será restablecido a la brevedad posible, una vez finalicen los trabajos correspondientes.

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