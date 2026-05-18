PNC captura a presuntos motosicarios

May 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que agentes de la Comisaría 13 capturaron a dos presuntos motosicarios luego de una persecución que culminó en la colonia La Reformita, zona 12 de Guatemala.

La PNC informó que capturaron a Jorge «N», de 24 años, por el delito de portación ilegal de arma de fuego y posesión de marihuana.

La acción policial se desarrolló en seguimiento a un hecho armado en la zona 14 de Guatemala, donde murió una persona. «Durante los operativos de búsqueda, los agentes observaron a dos individuos que coincidían con las características proporcionadas de los presuntos responsables, quienes se movilizaban a excesiva velocidad en una motocicleta», indica la publicación de la PNC.

Las autoridades informaron que al marcarle el alto, luego de la persecución, los dos hombres hicieron caso omiso. Los detenidos luego de la persecución son Jorge «N» y Jansel «N», de 21 años, este último trasladado a un centro asistencial por una herida de bala.

«Durante el procedimiento se incautó un revólver y marihuana, mientras que la investigación inició para establecer si tienen relación con el ataque armado mencionado», finaliza el informe policial.

Información y fotografía PNC