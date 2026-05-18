Desarrollan jornada de limpieza en el volcán Santa María y recolectan más de 90 costales con basura

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Un grupo de montañistas denominados Montañando ando desarrollan una jornada de limpieza en el volcán Santa María, Quetzaltenango. Durante la actividad llenaron más de 90 costales con basura.

La actividad fue en conjunto con Gobernación Departamental, Municipalidad de Quetzaltenango, Inguat, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Unidad de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC), guías y voluntarios.

Las autoridades hacen un llamado a quienes visitan el volcán para que no dejen basura y conservar esta área natural en Quetzaltenango.