EMAX evalúa calidad del agua en centros educativos en Quetzaltenango

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Personal del Laboratorio de la Calidad del Agua de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), este viernes, desarrolla controles de la calidad del agua en 46 centros educativos de Quetzaltenango.

La evaluación fue en centros educativos del área urbana y rural del municipio de Quetzaltenango.

Las acciones incluyeron monitoreo, toma de muestras y análisis para garantizar que el agua cumpla con los estándares de potabilidad.

«Nuestro objetivo es asegurar que el recurso hídrico sea apto para el consumo y uso dentro de las instalaciones escolares», indica EMAX.

Información y fotografía EMAX