EMAX da mantenimiento a filtros de sistema de agua en la zona 1 de Xela

Mar 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) desarrolla limpieza y mantenimiento en filtros del sistema de agua potable en la diagonal 11 y sectores aledaños, zona 1 de Quetzaltenango.

El objetivo de los trabajos, según informó EMAX, es garantizar un servicio de calidad y asegurar que el agua sea apta para el consumo.

«Estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo para brindar un servicio eficiente y seguro para la comunidad. Como ciudadanos no lo desperdiciemos en esta época de verano, usemos racionalmente lo necesario el recurso hídrico», indica la publicación de EMAX.