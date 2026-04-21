Eligen gobierno escolar en Colegio John Harvard

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes eligen a las autoridades del gobierno escolar en el Colegio John Harvard, zona 1 de Quetzaltenango.

La actividad extraescolar está incluida dentro del calendario que brinda el Ministerio de Educación (Mineduc) para establecimientos educativos.

Personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brinda seguimiento y capacitación en este proceso a los alumnos con la finalidad que conozcan la importancia de elegir y ser electo, además de la participación ciudadana y la responsabilidad de representar a un grupo de personas.