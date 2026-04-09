Elección Fiscal General 2026: Consuelo Porras presenta plan de trabajo enfocado en expansión territorial y análisis financiero

Abr 9, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, compareció este jueves ante la Comisión de Postulación para el período 2026-2030. Su propuesta se centra en la reorganización de fiscalías según la incidencia delictiva y la consolidación de modelos de atención integral para víctimas.

En el marco del proceso de selección para la jefatura del MP, la aspirante Porras Argueta presentó su plan de trabajo ante los comisionados. Su propuesta técnica apuesta por la optimización de recursos y el fortalecimiento de la persecución penal mediante una actualización de la política democrática de la institución.

Ejes de Gestión: Persecución penal y reorganización

El plan presentado por la actual fiscal general se divide en pilares estratégicos que buscan elevar la eficiencia del ente investigador:

➡️ Reorganización territorial: Propone ajustar la ubicación y capacidades de las fiscalías basándose estrictamente en la incidencia delictiva de cada región, priorizando las conductas criminales de mayor impacto social.

Combate a la Delincuencia

➡️ Organizada: Plantea un enfoque robustecido en el análisis financiero y la recuperación de activos con el fin de debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales.

➡️ Fortalecimiento institucional: El plan incluye la consolidación de modelos de atención integral para víctimas, buscando una respuesta más humana y efectiva desde el primer contacto con la justicia.

Profesionalización y control interno

Un aspecto relevante de su intervención fue el énfasis en la gestión del recurso humano y la transparencia administrativa:

➡️ Mérito y carrera fiscal: Propone procesos meritocráticos para el reclutamiento y ascenso del personal, asegurando la profesionalización de los fiscales.

➡️ Mecanismos de control: Incorpora medidas de control interno para monitorear el desempeño institucional y garantizar el apego al principio de legalidad.

➡️ Coordinación internacional: Subraya la necesidad de mejorar los canales de comunicación interinstitucional e internacional para enfrentar delitos transnacionales.

Visión del Estado de Derecho

Según lo expuesto en su plan de trabajo, el objetivo final es la optimización de los recursos del MP para aumentar la eficiencia operativa.

La aspirante enfatizó que su enfoque se basa en la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, buscando con ello fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala durante el próximo cuatrienio.