Empresa Eléctrica Municipal poda árboles para evitar fallas en zona 1

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango realizan trabajos de liberación de líneas eléctricas en la 13 y 14 calle, y en la 9 avenida de la zona 1.

Las acciones consisten en la poda y retiro de ramas que podrían tocar el tendido eléctrico y provocar cortocircuitos o interrupciones en el servicio.

Según informaron, estos trabajos preventivos buscan garantizar el buen funcionamiento de la red y reducir riesgos para vecinos y comerciantes del sector.