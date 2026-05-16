Afición superchiva toma las calles de Xela previo al duelo ante Municipal

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

El ambiente futbolero se vive con intensidad en Quetzaltenango, donde cientos de aficionados salieron a las calles con la camisola de Xelajú MC previo al partido de esta tarde frente a Municipal.

En distintos puntos de la ciudad se observa a los quetzaltecos luciendo los colores superchivos, reflejando el entusiasmo por el equipo altense en un duelo que ha generado gran expectativa.

La pasión por el cuadro quetzalteco se siente en comercios, avenidas y parques, donde seguidores de todas las edades respaldan al club.