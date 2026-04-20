El presidente Bernardo Arévalo sanciona el subsidio temporal a los combustibles tras su publicación oficial en el Diario de Centro América

Abr 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Este lunes se oficializó el Decreto 11-2026 que da vida a la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas. Con esta sanción presidencial, el Gobierno busca mitigar el impacto económico que el alza en los precios internacionales de los carburantes ha generado en el bolsillo de los guatemaltecos, estableciendo una reducción directa en el costo por galón durante los próximos meses.



La normativa establece un apoyo social temporal que se verá reflejado directamente en las estaciones de servicio bajo los siguientes montos:

Diésel: Subvención de Q8.00 por galón.

Gasolina Superior y Regular: Subvención de Q5.00 por galón.

Este beneficio tendrá una vigencia de tres meses, los cuales empezarán a contar a partir de la publicación del reglamento de la normativa. Cabe destacar que el subsidio podría finalizar antes si se agota la disponibilidad presupuestaria autorizada.



Para la ejecución de esta ayuda económica, se ha destinado un techo presupuestario de Q2 mil millones. Según el documento oficial, el financiamiento se obtendrá de la siguiente manera:

Q808 millones provenientes de un ajuste a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Q1 mil 192 millones resultantes de un reordenamiento financiero que estará a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas.

El artículo 1 de la ley subraya que el objetivo primordial es establecer mecanismos de transparencia para asegurar que la reducción llegue efectivamente al consumidor final, fortaleciendo la vigilancia en la cadena de comercialización de los hidrocarburos en todo el territorio nacional.