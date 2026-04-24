El Ministerio Público realiza un allanamiento en Samayac para desarticular una posible red de explotación sexual infantil en línea

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



En un operativo conjunto liderado por la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades irrumpieron esta mañana en un inmueble de Samayac, Suchitepéquez.

La diligencia busca recabar indicios críticos para una investigación que persigue delitos de explotación sexual contra menores de edad a través de plataformas digitales, una modalidad criminal que ha cobrado relevancia por su alcance transnacional.



La importancia del operativo se refleja en la movilización de distintas unidades especializadas, lo que sugiere una investigación de amplio espectro:

Sede Quetzaltenango: La Agencia Fiscal de la Región Occidente encabeza las acciones en el campo.

Fiscalía Regional Metropolitana: Brinda apoyo técnico y estratégico para conectar el caso con posibles ramificaciones en la capital.

Acompañamiento policial: Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el perímetro y colaboran en el ingreso al inmueble para garantizar la seguridad de los fiscales.



Según fuentes oficiales, el allanamiento tiene como fin principal la localización de dispositivos electrónicos, material audiovisual y cualquier prueba que confirme la utilización de internet para la victimización de infantes.

Este operativo es el resultado de un seguimiento minucioso a denuncias sobre actividades ilícitas en la red, donde los victimarios aprovechan el anonimato digital para operar.

Combate a los delitos cibernéticos





Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia nacional para endurecer la persecución penal contra quienes facilitan o consumen material relacionado con la trata de personas en su modalidad de explotación en línea.

Las autoridades han enfatizado que la protección de la niñez en el entorno digital es una prioridad, instando a la población a denunciar cualquier comportamiento sospechoso en redes sociales o páginas web.

Se espera que al finalizar la jornada, el Ministerio Público brinde detalles sobre los hallazgos o posibles capturas derivadas de este allanamiento en el departamento de Suchitepéquez.