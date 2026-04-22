El encuentro entre Coatepeque y San Pedro se suspende por lluvia

Abr 22, 2026 | Actualidad , Clima , Deportes , Portada , Región , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles un aguacero que azotó la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, obligó a la suspensión del partido de ida de los cuartos de final de la Primera División de Guatemala.

El encuentro, que enfrentaba a Coatepeque FC contra San Pedro FC, se encontraba empatado sin goles al finalizar la primera parte cuando las condiciones climáticas impidieron la continuidad del juego.

Reprogramación oficial del encuentro

Tras evaluar el estado del campo y la persistencia de la lluvia, las autoridades deportivas y los clubes acordaron completar el tiempo restante bajo las siguientes condiciones:

➡️ Horario de reanudación: El segundo tiempo se jugará este jueves, a las 9 horas.

➡️ Marcador actual: El juego se retomará con el marcador igualado a cero goles.

➡️ Instancia: El partido es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de eliminación directa hacia el ascenso.

Ingreso de afición

La Junta Directiva de Coatepeque FC informó que se encuentran analizando el procedimiento para el ingreso de los aficionados, quienes asistieron hoy al estadio. En las próximas horas se dará a conocer de forma oficial si se solicitará el talón del boleto físico o si se implementará otra logística para permitir que la afición acompañe al equipo en la culminación de este importante duelo.

Se recomienda a los seguidores mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del club para conocer los detalles del acceso a las instalaciones mañana por la mañana.