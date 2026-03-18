El diésel rompe la barrera de los Q40.00: Precios de los combustibles alcanzan niveles críticos este miércoles

Mar 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Histórico ajuste al alza impacta el mercado nacional este 18 de marzo de 2026. El combustible utilizado por el transporte pesado ya es el más caro del mercado, superando incluso a la gasolina superior.

Los conductores y transportistas guatemaltecos despertaron este miércoles con una noticia desalentadora en los tableros de las estaciones de servicio. En un ajuste que marca un hito en la economía local, el precio del diésel superó la barrera de los 40 quetzales, consolidándose como el hidrocarburo con mayor incremento en la presente jornada.

Este nuevo aumento genera una presión inmediata sobre los costos de la canasta básica y el transporte público, que dependen directamente de este insumo para su operación diaria.

Tablero de precios actualizado



Según el monitoreo realizado esta mañana en las principales gasolineras del país, bajo la modalidad de servicio completo, los precios se sitúan de la siguiente manera:

Gasolina Súper: Q38.19 por galón.

Gasolina Regular: Q37.19 por galón.

Diésel: Q40.19 por galón.

Un escenario de incertidumbre económica

El hecho de que el diésel sea ahora más caro que la gasolina superior (tradicionalmente el combustible con mayor costo) refleja una distorsión en el mercado internacional que afecta directamente a Guatemala. Analistas económicos advierten que este fenómeno podría derivar en:

Aumento en fletes: Los productos agrícolas y de consumo masivo podrían registrar alzas en los mercados cantonales y supermercados.

Presión en el pasaje: Se espera que las gremiales de transporte extraurbano intensifiquen sus solicitudes de revisión de tarifas ante la Dirección General de Transportes (DGT).

Uso de autoservicio: Se recomienda a los usuarios buscar estaciones con modalidad de autoservicio, donde el precio suele ser Q1.00 menor por galón en promedio.

Recomendación al consumidor



Ante esta escalada de precios, se insta a la población a utilizar herramientas de ahorro, planificar rutas para evitar el tráfico denso y, de ser posible, optar por el uso compartido de vehículos para mitigar el impacto financiero en el presupuesto familiar.