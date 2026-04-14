El Congreso aprueba nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Con un amplio respaldo de 125 votos, el Legislativo aprobó en tercer debate la Iniciativa 6593. La normativa busca blindar el sistema financiero nacional, fortalecer la transparencia y alinear al país con los estándares de justicia internacional.

En una jornada legislativa marcada por el consenso entre las diversas bancadas, el Pleno del Congreso de la República dio un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La aprobación en tercer debate de la Iniciativa 6593 representa una actualización profunda a las herramientas legales con las que cuenta el Estado para fiscalizar el origen de capitales y prevenir el terrorismo.

Pilares de la nueva normativa



La ley integral no solo moderniza las sanciones, sino que robustece los mecanismos de vigilancia e inteligencia financiera:

Combate al Lavado de Dinero: Fortalece la capacidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y el Ministerio Público para rastrear transacciones sospechosas y desarticular estructuras de blanqueo de activos.

Prevención del Terrorismo: Establece protocolos estrictos para detectar y bloquear el flujo de fondos destinados al financiamiento de actividades terroristas, alineándose con convenios internacionales.

Blindaje Nacional: Busca proteger la reputación del sistema bancario guatemalteco, garantizando que el país cumpla con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Un mensaje de transparencia



El respaldo de 125 diputados subraya la urgencia de posicionar a Guatemala a la vanguardia de la justicia financiera. Según los legisladores que impulsaron la propuesta, esta ley es fundamental para atraer inversión extranjera, ya que ofrece un marco de certeza jurídica y transparencia que los mercados internacionales demandan.

«Esta aprobación posiciona a Guatemala como un referente en la región en materia de transparencia y combate a los delitos financieros», destacaron fuentes legislativas tras la votación.