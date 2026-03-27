El 31 de marzo vence pago del Boleto de Ornato sin multa

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en redes sociales, informa que el 31 de marzo vence la ampliación en el plazo para el pago del Boleto de Ornato sin multa.

El Boleto de Ornato puede adquirirse en las ventanillas de la Municipalidad de Quetzaltenango, agencias del Banco Industrial (BI) del municipio y en la plataforma BI en línea.

«Esta disposición, fundamentada en el Decreto 121-96, Artículo 3, busca fortalecer el ornato, el orden y el desarrollo de Quetzaltenango, brindando tranquilidad y respaldo a la población», indica la publicación de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Información y fotografía Municipalidad de Quetzaltenango