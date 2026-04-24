Ejecutan operativos masivos en puntos estratégicos de Quetzaltenango

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes, personal del Ministerio Público (MP) y fuerzas de seguridad desplegaron una serie de operativos en las principales entradas y salidas de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Las diligencias son coordinadas por la Fiscalía Regional VIII Occidente, con el apoyo de diversas instituciones, para fortalecer el control territorial en la zona.

Despliegue interinstitucional en la región



En las acciones participan equipos fiscales de Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, quienes trabajan de forma conjunta con fuerzas de seguridad civil y militar. El despliegue incluye:

➡️ Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC): Encargados de la seguridad perimetral y registro de personas.

➡️ Ejército de Guatemala: Brinda apoyo logístico y resguardo en los puntos de control.

➡️ Unidad Canina K-9: Especializada en la detección de ilícitos en compartimientos ocultos de vehículos.

Objetivos de las diligencias

Los operativos se han instalado en sectores clave con el fin de realizar una inspección exhaustiva de vehículos particulares y autobuses del transporte extraurbano. Las autoridades se enfocan en tres ejes principales:

➡️ Órdenes de captura: Verificación de documentos de identidad para localizar a personas con procesos judiciales pendientes.

➡️ Solvencia de vehículos: Revisión de tarjetas de circulación y números de chasis para identificar automotores con reporte de robo o irregularidades.

➡️ Prevención de accidentes: Pruebas de alcoholemia para asegurar que los conductores no operen bajo efectos de bebidas embriagantes.

Hasta el momento, los operativos continúan en desarrollo y se espera que al finalizar la jornada las autoridades brinden un informe detallado sobre los resultados obtenidos en esta movilización regional.