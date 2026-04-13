EEMQ informa de trabajos debido a suspensión de energía eléctrica

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) da a conocer detalles sobre los trabajos, el fin de semana reciente, debido a suspensión de energía a solicitud del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

La institución atendió tres ramales de distribución clave, con acciones y proyectos importantes, beneficiando de manera directa a más de 30 mil usuarios en Quetzaltenango.

Entre las acciones destacan cambios de estructuras en zonas estratégicas, mejoras de red en Tierra Colorada Baja y Xecaracoj, cambio de transformador en Llanos del Pinal y trabajos de fortalecimiento en ramal Xela III, además de apoyo a proyectos municipales.

Personal de la dependencia municipal indica que el fin es brindarle un mejor servicio a la población.