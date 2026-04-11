EEMQ cambia protecciones y revisa red para evitar fallas

Abr 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Como parte de las acciones para fortalecer la red de distribución, la cuadrilla de mantenimiento preventivo de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) realiza trabajos de revisión y limpieza de conexiones, medición de parámetros eléctricos, revisión de protecciones como pararrayos y seccionadores, y verificación de la tierra física. Cuando se detectan en mal estado, se procede a su cambio inmediato.

Al mes se realizan aproximadamente 30 labores de este tipo, lo que no solo reduce significativamente las suspensiones inesperadas, sino que también mejora el voltaje y el servicio para habitantes y comercios de las zonas intervenidas.