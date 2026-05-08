EEMQ anuncia suspensión de energía eléctrica en varios sectores de Quetzaltenango

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó sobre suspensiones programadas del servicio de energía eléctrica debido a trabajos de mejora en líneas eléctricas en distintos sectores de la ciudad.

Según el comunicado, la primera interrupción se realizará desde las 23:00 horas del sábado 9 de mayo hasta las 07:00 horas del domingo 10 de mayo. Los sectores afectados serán avenida Las Américas, 9 calle, La Cuchilla, Chitux y áreas circunvecinas.

Además, para el lunes 11 de mayo se tiene programada otra suspensión de energía de 00:00 a 02:00 horas, afectando sectores de las zonas 1, 2 y 3 de Quetzaltenango.

Entre los lugares incluidos están colonia Rosario, 12 avenida zona 3, Cuesta Blanca, Rotonda La Marimba, colonia Molina, IGSS, avenida La Independencia, El Cenizal, salida a Almolonga, Xeul, Cumbre, Almolonga Centro y sectores cercanos.

La EEMQ indicó que los horarios son aproximados debido a la complejidad de las labores y recordó que estas suspensiones no autorizan a particulares a realizar trabajos en la red eléctrica.

Para más información, la población puede comunicarse al 7767-4093.