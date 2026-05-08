Allanan inmueble en La Esperanza por casos de extorsión

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, con sede en Quetzaltenango, desplegó un operativo este viernes en el municipio de La Esperanza.

La diligencia se realiza en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y cuenta con el resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de los esfuerzos para desarticular estructuras criminales que operan en el departamento.

Detalles del operativo en curso



Las fuerzas de seguridad e investigadores del Ministerio Público (MP) ingresaron a una vivienda ubicada en un sector estratégico del referido municipio.

El objetivo primordial de esta intervención es fortalecer investigaciones previas relacionadas con el cobro de exacciones ilegales a comerciantes y transportistas de la zona.

Las acciones que se ejecutan en el inmueble incluyen:

Inspección y registro: Búsqueda minuciosa en cada ambiente de la propiedad para localizar indicios vinculados a grupos delictivos.

Secuestro de evidencia: Incautación de dispositivos móviles, documentos o armas que puedan servir como prueba en procesos judiciales.

Identificación de personas: Verificación de datos de quienes se encuentran en el lugar para determinar posibles órdenes de captura vigentes.

Estrategia contra el delito





Esta diligencia es el resultado de un seguimiento técnico a diversas denuncias presentadas por víctimas de extorsión en el área metropolitana de Quetzaltenango.

Las autoridades han enfatizado que la coordinación entre las fiscalías regionales permite un abordaje más amplio para golpear la logística de las bandas criminales que afectan la economía local.

Hasta el momento, el operativo continúa en desarrollo. Se espera que al finalizar el registro, el Ministerio Público brinde un balance oficial sobre los hallazgos y si se reportan capturas relacionadas con este caso.