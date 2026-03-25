Dos hombres con quemaduras graves tras accidente de tránsito en Génova Costa Cuca

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación del cantón Las Delicias, Colomba Costa Cuca, atendieron una emergencia tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el caserío Poco a Poco, Morazán, Génova Costa Cuca, Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte, los socorristas a bordo de la unidad RD-117 le hicieron el encuentro a una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), en la que trasladaban a dos hombres con quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.

Los afectados fueron identificados como Levin Vásquez, de 27 años, piloto de un camión de volteo, y Jefferson Daniel Chávez Velásquez, de 26 años, ambos originarios de Retalhuleu.

Según versiones preliminares, los hombres se conducían en el camión cuando, por causas no establecidas, el piloto perdió el control y colisionó contra un vehículo tipo panel, quedando ambos empotrados en una panadería. El horno de gas del local habría provocado las quemaduras tras el impacto.

Los pacientes fueron estabilizados en el lugar y trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, mientras otra unidad permaneció en el sitio en calidad de prevención, debido a que el inmueble resultó severamente dañado por el accidente.