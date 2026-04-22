Dos accidentes de tránsito dejan solo daños materiales en Totonicapán

Abr 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía de Totonicapán atendieron dos hechos de tránsito registrados en distintos puntos del departamento, los cuales dejaron únicamente daños materiales.

El primer incidente ocurrió en el caserío Choqui, aldea Chipuac, donde por causas que se desconocen el piloto de un vehículo tipo pick up perdió el control del volante y cayó en una hondonada, quedando empotrado en un poste.

En un segundo hecho, registrado en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, un microbús volcó. Afortunadamente, los tripulantes únicamente presentaron crisis nerviosa, sin reportarse personas con heridas de gravedad.

Cuerpos de socorro recomendaron a los conductores extremar precauciones, debido a que en la zona se registra neblina y asfalto mojado, condiciones que incrementan el riesgo de accidentes.