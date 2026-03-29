Domingo de Ramos: Guatemala inicia la Semana Santa entre palmas y el relato de la Pasión

Mar 29, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Religión , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este 29 de marzo, la feligresía católica conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La liturgia del día destaca por el contraste entre el júbilo del «Hosanna» y la sobriedad del anuncio del sacrificio en la Cruz.

Con el eco del cántico «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!», la Iglesia Católica celebra hoy el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Esta festividad marca oficialmente el inicio de la Semana Santa 2026, el tiempo más sagrado del calendario litúrgico, donde se rememoran los misterios de la salvación.

La celebración de este día es única en su estructura, pues presenta dos momentos litúrgicos que guían al fiel desde la gloria hasta la entrega absoluta.

La dualidad del Evangelio: Triunfo y sacrificio

La misa central del Domingo de Ramos se distingue por incluir la lectura de dos pasajes fundamentales del Evangelio de San Mateo:

➡️ La Entrada Triunfal (Mateo 21, 1-11): Se proclama generalmente fuera del templo o en el atrio, previo a la Procesión de las Palmas. Relata la llegada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino, siendo aclamado por la multitud con ramos de olivo y palmas.

➡️ El Relato de la Pasión (Mateo 26, 14–27, 66): Ya dentro del templo, durante la Liturgia de la Palabra, se lee la crónica del arresto, juicio y crucifixión de Cristo. Este contraste recuerda que el mismo pueblo que lo aclamó como Rey, poco después presenciaría su sacrificio.

➡️ Reflexión: La mansedumbre del Rey. La Iglesia rescata en esta fecha las palabras de San Andrés de Creta, obispo del siglo VII, quien invita a los fieles a salir al encuentro de Cristo no como quien busca fastuosidad, sino como quien busca la humildad: «Viene, no como quien busca su gloria en medio de la fastuosidad y de la pompa… sino que será manso y humilde, y se presentará sin espectacularidad alguna», cita el texto hagiográfico.

Tradición en las calles

En Guatemala, esta celebración se vive con un misticismo profundo. Las calles de barrios, como la zona 1 de Quetzaltenango, y el Centro Histórico de Guatemala, se llenan del aroma a corozo y el color de los huertos. Los artesanos de la costa y el oriente del país proveen las palmas tejidas que las familias llevan a bendecir, simbolizando la victoria de la vida sobre la muerte.

Con la bendición de los ramos, comienza una semana de reflexión, procesiones y fe que paraliza al país y atrae la mirada del mundo hacia las tradiciones guatemaltecas, recientemente declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.