Disminuye turismo en Quetzaltenango durante Semana Santa

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Durante la reciente Semana Santa, Quetzaltenango registró una disminución en la afluencia turística, especialmente, de visitantes extranjeros, según informó Isabel Colomo, de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local y Turismo de la Muni de Xela.

🔴 DISMINUYE TURISMO EN SEMANA SANTA | Durante la reciente Semana Santa, #Quetzaltenango registró una disminución en la afluencia turística, especialmente, de visitantes extranjeros.



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De acuerdo con Colomo, se atendió a más de 620 personas, de las cuales 430 eran visitantes locales y nacionales, mientras que 190 eran extranjeros, principalmente, provenientes de Estados Unidos y países de Centroamérica. Asimismo, se realizaron recorridos guiados en distintos edificios municipales, con la participación de aproximadamente 200 personas.

Pese a estas acciones, la funcionaria reconoció que hubo una baja en comparación con años anteriores, evidenciando que en esta ocasión predominó el turismo nacional sobre el extranjero.

Entre los factores que podrían haber influido en la disminución, mencionó la situación económica del país, así como el incremento en el precio de los combustibles, lo que habría limitado la movilidad de turistas, especialmente, aquellos que viajan en vehículo propio o desde el extranjero.