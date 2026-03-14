Discusión por un parqueo termina en ataque armado en Quiché: Mujer capturada tras herir de bala a otra

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



El incidente ocurrió en pleno centro de Santa Cruz del Quiché. La presunta agresora, de 55 años, utilizó un arma con licencia legal para atacar a la víctima tras una fuerte discusión por un espacio de estacionamiento.



SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Lo que inició como una disputa verbal por un espacio de parqueo terminó en un hecho de violencia armada este viernes en la zona 1 de la cabecera departamental.

Agentes de la Comisaría 71 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer identificada como Miriam “N”, sindicada de disparar contra otra ciudadana en la 2ª avenida del referido sector.



La víctima, una mujer de 30 años, resultó con heridas de bala y fue auxiliada por transeúntes y socorristas, quienes la trasladaron de urgencia a un centro asistencial local para recibir atención médica especializada.

Los hechos y la captura





Según las investigaciones preliminares de la PNC, el altercado escaló rápidamente cuando ambas mujeres se enfrentaron por el derecho a estacionar sus vehículos. En medio de la discusión, la hoy detenida desenfundó un arma de fuego y la accionó contra la otra mujer.



Tras el reporte de las detonaciones, las fuerzas de seguridad interceptaron a la presunta responsable, logrando lo siguiente:



Incautación de evidencia: Se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros.



Estatus legal del arma: La capturada presentó una licencia de portación vigente; sin embargo, el arma fue embalada como prueba fundamental del ataque.



Traslado judicial: Miriam “N” fue conducida al juzgado correspondiente para que rinda su primera declaración por los delitos que se le imputan.

Intolerancia en la vía pública





Este incidente ha generado consternación entre los vecinos de Santa Cruz del Quiché, quienes señalan un aumento en los niveles de agresividad en el tránsito y el uso de espacios públicos.

Las autoridades recordaron que el porte de un arma de fuego conlleva una responsabilidad civil extrema y que el uso de la misma ante una discusión no justificada constituye un delito grave que puede derivar en la cancelación definitiva de la licencia y penas de prisión.



El sector donde ocurrió el ataque permanece bajo vigilancia mientras el Ministerio Público recolecta testimonios y posibles grabaciones de cámaras de seguridad para fortalecer la acusación contra la detenida.