Dipanda en Quetzaltenango arresta a mujer por extorsión

May 28, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) delegación Quetzaltenango capturan a Mariela «N», de 29 años, por el delito de extorsión.

Los agentes desarrollan la diligencia de allanamiento en un inmueble en la 1ª avenida, zona 10 de Quetzaltenango, y fue en apoyo a la delegación de Dipanda de Mixco, Guatemala.

La orden de captura fue firmada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mixco, el 26 de mayo reciente, por el delito de extorsión. Durante el operativo perfilan a tres personas, quienes están solventes.