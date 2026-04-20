Dideduc capacita supervisores de Educación

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, personal de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango capacita sobre el tema de salud mental a 55 supervisores educativos del departamento.

La capacitación es impartida por Glasswing, una organización sin fines de lucro enfocada en abordar las causas de la violencia y pobreza en Latinoamérica, mediante programas de educación, salud mental y desarrollo comunitario.

En la actividad se hizo la presentación de los siete nuevos supervisores educativos, quienes cubrirán los nuevos distritos a nivel departamental.