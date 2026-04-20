Diálogo tras amparo para retirar túmulos en Totonicapán

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Edgar Domínguez |

Este lunes, autoridades de la Dirección General de Caminos, representantes de Provial, vecinos del sector y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sostuvieron un diálogo en el sector El Chorro, San Cristóbal, Totonicapán, luego de un amparo relacionado con el retiro de cuatro túmulos instalados en el lugar.

La reunión tiene como objetivo llegar a acuerdos para la ejecución de la orden, la cual establece el retiro de los reductores de velocidad.

Según los vecinos, la eliminación de los túmulos podría perjudicar a la comunidad, porque en el área se han registrado varios accidentes de tránsito, debido a la falta de señalización adecuada y la inexistencia de una pasarela peatonal.

Por su parte, autoridades de Provial indicaron que el plazo establecido para cumplir con la orden de retiro ya venció, por ello, lo que corresponde es proceder conforme a lo dispuesto.

Mientras se desarrolla el diálogo entre las partes, el tránsito vehicular en el sector permanece detenido, generando complicaciones para los conductores que circulan por la zona.