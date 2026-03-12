Diaco intensifica inspecciones en gasolineras de Quetzaltenango y Sololá

Mar 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) desarrolla inspecciones en gasolineras en Quetzaltenango y Sololá, debido a los recientes ajustes por alza en los combustibles.

Las brigadas de verificación supervisan expendios en el Occidente del país para garantizar que los precios al público coincidan con los del mercado internacional.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional que busca proteger el bolsillo de los guatemaltecos frente a posibles cobros abusivos o acaparamiento de productos derivados del petróleo.

Vigilancia estricta durante marzo

Las supervisiones, coordinadas por las sedes regionales de la Diaco, no se limitarán a una jornada única, sino que se mantendrán vigentes durante todo marzo. Los inspectores tienen como objetivo principal:

➡️ Verificar la exactitud: Comprobar que el precio anunciado en los tableros sea el mismo que se cobra en la bomba.

➡️ Evitar la especulación: Constatar que los incrementos aplicados por los expendedores estén debidamente justificados y no respondan a una manipulación arbitraria del mercado local.

➡️ Calidad y cantidad: Supervisar que el despacho de combustible sea exacto (galón por galón) y cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Instrucción oficial contra el abuso

Estas verificaciones responden a una instrucción presidencial emitida para contrarrestar los efectos negativos del alza de combustibles en la economía familiar.

Las autoridades han advertido que, de detectarse anomalías o incrementos injustificados, se iniciarán los procesos sancionatorios correspondientes contra los dueños de los expendios.

¿Cómo denunciar?

La Diaco recuerda a la población que el papel del consumidor es vital para combatir la especulación. Si usted detecta precios excesivos o irregularidades en una gasolinera, puede reportarlo a través de:

➡️ Línea de atención: Llamando al número 1544.

➡️ Portal Web: Ingresando su queja en el sitio oficial de la Diaco.

➡️ Libro de quejas: Todas las estaciones están obligadas a tener el libro de quejas a disposición del público y con los sellos vigentes.