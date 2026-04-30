Diaco inicia operativos nacionales para verificar subsidio a combustibles

Abr 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) de Guatemala, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), desplegó equipos de verificación en estaciones de servicio de combustible en todo el país.

El objetivo principal de estos operativos es garantizar que el apoyo temporal a las gasolinas y diésel se refleje, de manera correcta, en los precios de bomba y llegue, de forma efectiva, al consumidor final.

Verificación del beneficio para el consumidor

Las autoridades señalaron que las inspecciones buscan evitar irregularidades en la fijación de precios y asegurar que todas las gasolineras cumplan con la rebaja establecida por el Decreto 11-2026. La medida, que entró en vigor esta semana, obliga a las distribuidoras y estaciones a trasladar el descuento estatal de forma íntegra a los usuarios.

Alcance de las supervisiones

El despliegue de los inspectores se mantendrá activo durante el tiempo que dure la subvención estatal. Los puntos clave de estos operativos son:

➡️ Cobertura nacional: Los monitoreos se realizan, de forma simultánea, en los 22 departamentos para asegurar un cumplimiento uniforme de la normativa.

➡️ Duración del plan: La vigilancia estará vigente durante los tres meses en que el apoyo económico se mantenga activo, evitando que el beneficio se diluya en la cadena de comercialización.

➡️ Transparencia en el mercado: El objetivo es eliminar cualquier práctica de cobro indebido y asegurar que los precios de referencia publicados por el MEM sean respetados por los expendedores.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier anomalía o cobro que no corresponda a los precios establecidos, utilizando los canales oficiales de la Diaco 25019600 para que los equipos de verificación puedan intervenir de inmediato en las estaciones señaladas.