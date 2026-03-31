Detenido en zona 5 de Quetzaltenango por extorsión

Mar 31, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este Martes Santo, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) arrestan a hombre, en la zona 5 de Quetzaltenango, por extorsión.

La captura fue en la calzada Manuel Lisandro Barillas, zona 5 de Quetzaltenango, donde fue arrestado Carlos «N», de 30 años.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la detención fue en cumplimiento a una orden girada, el 23 de febrero reciente, por el Juzgado de Primera Instancia, Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.