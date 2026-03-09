Detenido en la zona 1 de Quetzaltenango por dos casos

Mar 9, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, en un allanamiento en la zona 1 de Quetzaltenango, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y del Ministerio Público (MP) arrestan a Walter «N», de 30 años.

El detenido es requerido por un Juzgado de Totonicapán, sindicado de violación con agravación de la pena y circunstancia especiales de agravación en concurso real.

Según la investigación el detenido, en septiembre del 2017 y agosto del 2018, presuntamente abusó sexualmente de dos adolescentes.