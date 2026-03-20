Detenida por tratar de ingresar internet satelital y panel solar a cárcel

Mar 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Joselin «N», de 43 años, y le incautan un moderno equipo de internet satelital Starlink y una antena posiblemente para un panel solar.

«No es el único equipo de esa compañía que los privados de libertad han adquirido, por lo que ahora se investiga quiénes puedan estar adquiriendo estos equipos para extorsionar, amenazar y coordinar actividades delincuenciales desde las prisiones», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

La PNC informó que los agentes de la Comisaría 31 localizaron a la mujer en un puesto de control en los ingresos a los centros carcelarios Renovación I y Granja Canadá, Escuintla.

Ella pretendía ingresar por un acceso peatonal no autorizado, el cual conduce al segundo centro carcelario mencionado, y llevaba en un bolso dos celulares, un router distribuidor de señal Starlink, su antena y posiblemente un panel solar.

«En recientes requisas se han encontrado este tipo de aparatos, además de teléfonos celulares; ahora se investiga a quien sería entregado lo incautado y especialmente cómo se adquieren y pagan estos equipos y servicios satelitales», indica la PNC.

Información y fotografías PNC