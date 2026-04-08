Despliegan operativo en Quetzaltenango

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de la PNC, realiza operativos de inspección y registro en diversos puntos del departamento. Las autoridades buscan desarticular estructuras dedicadas al traslado ilegal de personas.





QUETZALTENANGO — Desde las primeras horas de este miércoles, las fuerzas de seguridad han sitiado varios inmuebles en el departamento de Quetzaltenango.

Bajo la coordinación de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Fiscal Regional Metropolitano, se ejecutan diligencias judiciales destinadas a desmantelar redes de tráfico de personas que operan en la región.



El operativo cuenta con un fuerte despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC), centrando sus esfuerzos en la ejecución de órdenes de captura vigentes y la búsqueda de indicios críticos para investigaciones en curso.





Las autoridades han definido esta intervención como una acción estratégica para debilitar la logística de los grupos criminales.

Los puntos clave de las diligencias incluyen:



Ejecución de Capturas: Localización de personas vinculadas directamente con el cobro y traslado ilegal de migrantes hacia la frontera norte.



Secuestro de Evidencia: Registro minucioso de viviendas en busca de documentos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos que sirvan como prueba en los tribunales.



Inspección y Registro: Verificación de inmuebles que podrían estar siendo utilizados como «casas de seguridad» o puntos de acopio de migrantes en tránsito.

Coordinación Interinstitucional





La presencia del Fiscal Regional Metropolitano subraya la importancia que el Ministerio Público otorga a estos casos, buscando una persecución penal más efectiva contra quienes lucran con la necesidad de las personas migrantes.



«El objetivo es recabar indicios que fortalezcan las investigaciones y garanticen que los responsables enfrenten la justicia por el delito de tráfico ilícito de personas», informaron fuentes oficiales.

Impacto en la región





Quetzaltenango es un punto neurálgico para las estructuras de tráfico debido a su conectividad con las rutas hacia México. Estos allanamientos envían un mensaje de control territorial en un momento de alta movilidad migratoria en el país.



Hasta el momento, las diligencias continúan en desarrollo. Se espera que al finalizar la jornada, el Ministerio Público brinde un balance oficial sobre el número de capturas realizadas y el tipo de evidencia incautada.