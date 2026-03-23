Desarticulan red de venta de droga en repostería

Mar 23, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Autoridades reportan la captura de 12 personas, la incautación de varios ilícitos, entre ellos, droga, vehículos, computadoras, armas de fuego y casi Q1 millón 300 mil en el operativo «Narco Repostería», durante 15 allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez.

En la operación participan agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP). Las autoridades dicen que la organización criminal se dedica a la venta de productos de repostería preparados con diferentes tipos de drogas.

➡️ En la zona 4 de Mixco, Guatemala, fueron capturados Leonel «N», de 58 años, por el delito de lavado de dinero y otros activos, orden de fecha 20 de marzo de 2026, mientras que a Yessica «N», 48, le encontraron en su domicilio droga, varios relojes, dos computadoras portátiles, Q26 mil 970, el automóvil Mercedes Benz P-202KWW y la camioneta BMW P-477KCK.

➡️ Carolinne «N», de 42 años, y Kimberly «N», 27, fueron recapturadas en cateo en la zona 1 de Guatemala. Ellas tenían droga, ambas registran antecedentes por estímulo a la drogadicción y portación ilegal de arma de fuego.

➡️ En la colonia Carabanchel, zona 11 de Guatemala, fueron recapturados Marvin «N», de 44 años, y Gabriela «N», 40, señalados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además se les incautaron droga, 5 teléfonos celulares y una computadora. Marvin «N» tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, y Jackeline «N» por extorsión.

➡️ En la colonia Mirador, zona 11 de Guatemala, fueron capturadas Ana “N», de 32 años, y María «N», 35. A ambas les localizaron marihuana, metanfetamina tusi, cocaína, psilocibina, ketamina, 3 teléfonos celulares y dos automóviles con placas P-318KKG y P-249KCT.

En total, han sido 4 capturas en flagrancia, 6 órdenes de captura por diferentes delitos y se han notificado a 2 privados de libertad de nueva orden judicial en el centro Preventivo para Hombres de la zona 18 de Guatemala. Están vinculados a esta banda criminal.

Simultáneamente se realizó allanamiento en una finca de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde se localizó un invernadero con sembradíos de más de Q1 mil 600 matas de marihuana, así como paquetes ya preparados para su distribución, una escopeta y la captura de Samuel «N», de 36 años.

Cabe destacar que uno de los aprehendidos vinculado a la organización criminal se desempeña como líder religioso, utilizando presuntamente su rol social para pasar desapercibido.

Según investigaciones, los miembros de la organización criminal comercializaban diversos tipos de drogas en diversas presentaciones, destacando la comercialización de cupcakes, brownies, galletas, dulces, gomitas, entre otros.

Total indicios

➡️ Q1 mil 295,370

➡️ 1 mil 466 Plantas de marihuana

➡️ 10 Libras de semilla de marihuana

➡️ 26 Recipientes plásticos con cocaína

➡️ 3 bolsas con cocaína

➡️ 4 cápsulas con cocaína

➡️ 15 pastillas de metanfetamina

➡️ 3 bolsitas con metanfetamina en su versión tusi.

➡️ 24 Pastillas de MDMA

➡️ 8 piedrecitas de psilocibina

➡️ 2 Frascos con ketamina

➡️ 40 galletas conteniendo marihuana.

➡️ 256 bolsas de nylon con marihuana

➡️ 183 Envoltorios de papel con marihuana

➡️ 3 Panquesitos conteniendo marihuana

➡️ 18 Pasteles conteniendo marihuana

➡️ 20 Recipientes con marihuana

➡️ 2 Recipientes con líquido y marihuana

➡️ 1 escopeta

➡️ 14 Teléfonos celulares

➡️ 5 Pesas digitales

➡️ 1 DVR

➡️ 4 Computadoras portátiles

➡️ 1 CPU

➡️ 1 Ipad

➡️ 1 Tablet

➡️ 18 Relojes

➡️ 41 Aretes

➡️ 22 Cadenas

➡️ 13 Pulseras

➡️ 17 Anillos

➡️ 3 Joyas varias

➡️ 2 Maquinas contadora de billetes

➡️ 1 Trituradora electrónica

➡️ 2 Memoria USB

➡️ 1 Disco duro

➡️ 3 automóvil con placas P-318KKG, P-249KCT y P-202KWW

➡️ 2 camionetas con placas P-709KGK y P-477KCK

Documentos varios

Dichos productos se promovían por diversos medios y en distintos puntos de la ciudad y departamentos del territorio nacional, utilizando para el efecto los servicios de repartidores y paquetería.

Información y fotografías PNC