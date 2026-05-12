Desarticulan clica salvadoreña del Barrio 18 en Xela tras intenso enfrentamiento

May 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Nuevos detalles han surgido tras el enfrentamiento armado registrado en la Diagonal 3 y 32 avenida de la zona 3, donde investigadores de la división DIPANDA neutralizaron a una célula de la pandilla Barrio 18.

Según el informe actualizado, los tres capturados son de origen salvadoreño y pertenecen a la clica Hoover Vatos Locos Sureños (HVLS), una estructura criminal con raíces en El Salvador que buscaba asentarse en Quetzaltenango.

El operativo inició tras recibir gritos de auxilio provenientes de un edificio de cuatro niveles utilizado como cuartos de alquiler.

Al momento de la intervención, los investigadores fueron recibidos a disparos, lo que desató una balacera en el interior del recinto.

Tras repeler el ataque y tomar el control del inmueble, los agentes procedieron a brindar primeros auxilios a los sospechosos, quienes resultaron heridos durante el intercambio de fuego, y fueron trasladados bajo custodia policial al Hospital Regional de Occidente.

Las autoridades confirmaron la identidad de los tres terroristas salvadoreños: Kevin Alexander Eguizabal Cruz, de 25 años, quien permanece internado con heridas de bala en la región dorsal, pómulo y mano; y Susana Elizabeth Aldana Galicia, también de 25 años, quien quedó hospitalizada por una herida en el hombro y una fractura de húmero.

Por otro lado, José Manuel Pérez, de 22 años, alias «El Inquieto», quien presentaba una herida de bala en el abdomen, ya recibió el alta médica y fue trasladado de inmediato al Centro Regional de Justicia.

En el lugar del enfrentamiento, los peritos del Ministerio Público incautaron dos armas de fuego calibre .40, dos cargadores y tres teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Las fuerzas de seguridad mantienen las investigaciones abiertas para verificar el estatus migratorio de los detenidos y determinar cuánto tiempo llevaban operando en el municipio.

Este golpe a la clica HVLS representa un avance significativo en el combate a las estructuras criminales de origen extranjero que intentan operar en el occidente del país, garantizando la seguridad de los vecinos que alertaron sobre el incidente.