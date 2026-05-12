Colisión en Calzada La Independencia deja una persona herida y daños materiales

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la intersección de la Calzada La Independencia y 2a. calle de la zona 2, provocando alarma entre los conductores que circulaban por el sector.

El percance dejó como saldo una persona lesionada y considerables daños materiales en los vehículos involucrados, lo que requirió la intervención inmediata de los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito.

Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia para brindar los primeros auxilios a la persona afectada en el lugar.

Tras ser estabilizada, se evaluó su estado para determinar si era necesario el traslado hacia un centro asistencial, mientras que otros ocupantes fueron atendidos por crisis nerviosa.

Labores de regulación vial

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) se desplegaron en el área para realizar las diligencias correspondientes y regular el paso vehicular, el cual se vio interrumpido parcialmente.

Las autoridades trabajan en el retiro de los automóviles siniestrados para restablecer la circulación vial en esta importante arteria de la zona 2.

Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas o circular con paciencia, ya que el flujo de vehículos es lento mientras finalizan las labores de limpieza y movilización de las unidades involucradas.