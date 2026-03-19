Desarrollan reunión de la Mesa de Concertación, ¿qué temas abordan?

Mar 19, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy se desarrolla, en la ciudad de Quetzaltenango, la sesión ordinaria de la Mesa de Concertación de la Región VI de Guatemala en la Mesa Forestal de Occidente.

La Mesa Forestal de Occidente reúne a varios sectores, entre ellos, área comunitaria, regentes, sector privado y público y oficinas forestales municipales.

La citada Mesa Forestal tiene 21 años de trabajo en el Occidente, el cual tiene el objetivo de acaparar y traer proyectos de conservación y desarrollo forestal en la región.