Desarrollan Olimpiadas Escolares en Quetzaltenango

Abr 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, en el Seminario San José, zona 9 de Quetzaltenango, se desarrollan las Olimpiadas Escolares del distrito 090110 de la supervisora, Ingrid Mirtala López.

En las olimpiadas se desarrollan partidos de fútbol en las categorías masculina y femenina, en los cuales participan cinco escuelas de este distrito:

➡️ República de Holanda (jornada vespertina)

➡️ República de Holanda (jornada matutina)

➡️ Escuela Las Tapias

➡️ Escuela Garibaldi

➡️ Escuela La Cipresada

Los encuentros de fútbol se desarrollarán durante esta semana con el apoyo de la Dirección General de Educación Física (Digef).