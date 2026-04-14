Desarrollan Olimpiadas Escolares en Quetzaltenango

Por Fredy López |
Este martes, en el Seminario San José, zona 9 de Quetzaltenango, se desarrollan las Olimpiadas Escolares del distrito 090110 de la supervisora, Ingrid Mirtala López.
En las olimpiadas se desarrollan partidos de fútbol en las categorías masculina y femenina, en los cuales participan cinco escuelas de este distrito:
➡️ República de Holanda (jornada vespertina)
➡️ República de Holanda (jornada matutina)
➡️ Escuela Las Tapias
➡️ Escuela Garibaldi
➡️ Escuela La Cipresada
Los encuentros de fútbol se desarrollarán durante esta semana con el apoyo de la Dirección General de Educación Física (Digef).