May 6, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles desarrollan Macrogimnasia en el Instituto de Educación Básica con Orientación Industrial, zona 8 de Quetzaltenango.

La Macrogimnasia es un programa de la Dirección General de Educación Física (Digef), en la cual se desarrollan actividades recreativas y de reflexión donde participaron padres y alumnos.

Este proyecto se había desarrollado solo en la capital (municipio de Guatemala), pero este año se trata de implementar en los otros departamentos del país como parte de la descentralización.

Las actividades se desarrollan durante una semana en cada departamento seleccionando 10 establecimientos educativos (5 de jornada matutina y 5 de vespertina).

En la cabecera departamental de Quetzaltenango solo se desarrolla en el Instituto de Educación Básica con Orientación Industrial.