Desarrollan jornada sobre derechos sexuales y de salud con mujeres

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves por el Día Internación de la Acción por la Salud de las Mujeres —28 de mayo—, la Asociación Nuevos Horizontes en Quetzaltenango desarrolla una actividad informativa para promover los derechos sexuales y reproductivos y concienciar sobre la salud física y emocional.

La relacionista pública de Nuevos Horizontes, Guadalupe Mazariegos, indicó que la jornada busca que adolescentes y población en general conozcan más sobre salud sexual y reproductiva. En la actividad participaron instituciones como Pies de Occidente, el Centro de Salud, Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales (Codecot) y grupos de mujeres emprendedoras.

Mazariegos destacó que problemas como estrés, dolores de cabeza y malestares estomacales muchas veces están relacionados con situaciones emocionales, por ello, consideran importante llevar esta información también a centros educativos.

Representantes de la organización señalaron que continuarán impulsando espacios de orientación y prevención con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de las mujeres y promover una mayor educación sobre derechos y salud en las comunidades.