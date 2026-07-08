PNC rinde homenaje a personal caído en cumplimiento del deber

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en el Panteón Policial en el Cementerio General, zona 3 de Guatemala, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación (Mingob) rinden honores a los policías quienes murieron en el cumplimiento del deber. La actividad es como un reconocimiento a su valentía, compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población.

«En esta actividad, que es parte del 29 aniversario de la Policía Nacional Civil, también participaron el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, junto a los Viceministros Administrativo, Kelvin Aguilar Menéndez, de Tecnología de la Información, Karen Ortiz; de Antinarcóticos, Víctor Hugo Cruz; el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; Director General Adjunto, Héctor González Prera, mandos de la institución policial y oficiales alumnos de la Escuela de Formación de Oficiales de Policía ESFOP», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

En el homenaje también participaron mandos superiores, agentes de diferentes comisarías y unidades especializadas, quienes colocaron ofrendas florales en memoria de los policías caídos en cumplimiento del deber.

«De forma simultánea, en las comisarías de Totonicapán, Huehuetenango, Baja Verapaz y en los demás departamentos donde se ubican panteones policiales, se realizaron actos de homenaje en honor a los policías que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber», finaliza la publicación de PNC.

Información y fotografías PNC