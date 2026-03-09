Desarrollan exposición colectiva «Homenaje a Magavi» en Quetzaltenango

Mar 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

En Vessica Galería de Arte se desarrolla el evento cultural «Homenaje a Magavi, Exposición Colectiva», una actividad que reúne a artistas y amantes del arte en la ciudad de Quetzaltenango.

La exposición presenta diversas obras elaboradas por varios artistas, quienes a través de distintas técnicas y estilos rinden tributo a Magavi, destacando su aporte y trayectoria dentro del ámbito artístico.

Roberto Olivares, integrante de la actividad, explicó que la exposición colectiva busca reconocer la influencia artística de Magavi, así como generar un espacio para compartir el talento y la creatividad de los participantes.

Asimismo, indicó que este tipo de eventos permite fortalecer el movimiento cultural en la ciudad, brindando a la población la oportunidad de apreciar diferentes propuestas artísticas en un mismo espacio.

La actividad permanece abierta al público interesado en conocer y disfrutar de las obras que forman parte de este homenaje artístico en Quetzaltenango.