Desarrollan en Quetzaltenango congreso «Mujer 360: Inspiración, liderazgo y equilibrio»

Por Fredy López |

Hoy se desarrolla el congreso «Mujer 360: Inspiración, liderazgo y equilibrio», en el salón principal del Club Tenis Quetzalteco, zona 3 de Quetzaltenango.

El congreso es organizado por la Mesa Económica Interinstitucional de Quetzaltenango con el apoyo de mujeres BAC y la Revista Mujer de Negocios.

Se tienen conferencias de empoderamiento con mujeres destacadas, entre ellas, Magda López, Janet Guerra y Helen Ralón.

La actividad se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer —8 de marzo— con la presencia de alrededor de 120 mujeres.